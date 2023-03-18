Baş sorumlu Okan Buruk: Levent Tüzemen 'Fantezi, ego ve şımarıklık' diyerek açıkladı

Spor yazarı Levent Tüzemen yenilgide baş rolü Okan Buruk'a verirken genç teknik adamla ilgili sert ifadeler kullandı.

İşte Levent Tüzemen'in Sabah gazetesindeki gündem olan o yazısı: Fantezi mi, Ego mu, Macera mı, Şımarıklık mı; bilemem ama Konya'da yaşanan yenilginin kaybedilen baş sorumlusu Okan Buruk. Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken kazanma alışkanlığını sürdüren istikrarlı kadroyu bozup 5 yeni adamı sahaya atmak akıl tutulmasıydı. Lucas- Oliveira ikilisini bozmak ise çılgınlıktı.

"B PLANI YOK"

Galatasaraylı oyuncular maç boyu kadro düzensizliğinin yarattığı uyumsuzluğu dakika dakika yaşadı. Galatasaray'ın 1-0'ı koruyacak oyunu sahaya yansıtamaması Buruk'un B planının olmadığının göstergesiydi. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Maç 1-1 iken ve Konya yüklenirken skoru korumayı düşünmeyip 3'lü savunmaya dönerek risk almak intihardı. Başkan Dursun Özbek hocalara karışmaz ama birileri Buruk'la konuşmalı.