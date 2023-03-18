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Baş sorumlu Okan Buruk: Levent Tüzemen 'Fantezi, ego ve şımarıklık' diyerek açıkladı

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Konya deplasmanında 2-1 yenilmesi sonrasında Okan Buruk'a ağır eleştiri geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:45
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Levent Tüzemen: Baş sorumlu Okan Buruk

Baş sorumlu Okan Buruk: Levent Tüzemen 'Fantezi, ego ve şımarıklık' diyerek açıkladı
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Spor yazarı Levent Tüzemen yenilgide baş rolü Okan Buruk'a verirken genç teknik adamla ilgili sert ifadeler kullandı.

İşte Levent Tüzemen'in Sabah gazetesindeki gündem olan o yazısı: Fantezi mi, Ego mu, Macera mı, Şımarıklık mı; bilemem ama Konya'da yaşanan yenilginin kaybedilen baş sorumlusu Okan Buruk. Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken kazanma alışkanlığını sürdüren istikrarlı kadroyu bozup 5 yeni adamı sahaya atmak akıl tutulmasıydı. Lucas- Oliveira ikilisini bozmak ise çılgınlıktı.

"B PLANI YOK"

Galatasaraylı oyuncular maç boyu kadro düzensizliğinin yarattığı uyumsuzluğu dakika dakika yaşadı. Galatasaray'ın 1-0'ı koruyacak oyunu sahaya yansıtamaması Buruk'un B planının olmadığının göstergesiydi. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Maç 1-1 iken ve Konya yüklenirken skoru korumayı düşünmeyip 3'lü savunmaya dönerek risk almak intihardı. Başkan Dursun Özbek hocalara karışmaz ama birileri Buruk'la konuşmalı.

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