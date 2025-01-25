Leverkusen, Leipzig deplasmanında 2 puan bıraktı

RB Leipzig, Bundesliga’nın 2024/25 sezonu 19. haftasında Bayer Leverkusen karşısında dramatik bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Leipzig, 85. dakikada Tapsoba’nın kendi kalesine attığı golle 2-2’yi yakaladı. Leverkusen ise üstün performansına rağmen fırsatları değerlendiremeyince iki puan bıraktı.

İLK YARI LEVERKUSEN’İN ÜSTÜNLÜĞÜ

Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından farklı olarak kadroda beş değişiklik yaptı. Xabi Alonso’nun yönettiği Leverkusen ise Atletico Madrid karşılaşmasından sonra beş rotasyonla sahaya çıktı. Maça hızlı başlayan Leverkusen, 18. dakikada Florian Wirtz’in müthiş bireysel çabasıyla başlayan pozisyonda Patrik Schick’in tamamladığı golle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Aleix Garcia, Wirtz’in pasında farkı ikiye çıkardı. Ancak Leipzig, ilk yarının sonlarında David Raum’un frikikten bulduğu golle farkı bire indirdi.

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İKİNCİ YARIDA HEYECAN DORUKTAYDI

Leverkusen ikinci yarıya hızlı başladı ve Florian Wirtz, tam üç kez direği geçemedi. Leipzig, son dakikalarda baskıyı artırdı. 85. dakikada kullanılan bir serbest vuruşta Leverkusen’den Tapsoba’nın ters kafa vuruşu maçın skorunu belirledi: 2-2. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

SONRAKİ MAÇLAR VE GENEL DURUM

Leipzig, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile karşılaşacak. Leverkusen ise Sparta Prag’a karşı sahaya çıkacak. Bundesliga’daki mücadelede ise Leipzig Union Berlin’e konuk olurken, Leverkusen Hoffenheim’ı ağırlayacak.