10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Leyl suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Lely suresi 21 ayetten oluşmaktadır. Leyl suresi adını geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmesinden almıştır. İşte Leyl suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:41
Takip Et

Leyl suresinin Türkçe anlamı nedir?

Leyl suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Leyl suresi Mekke'de inmiştir. Leyl suresi 21 ayetten oluşmakta olup geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir.

Leyl sûresinde insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla

cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

LEYL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Örttüğü zaman geceye,

2- Açıldığı zaman gündüze,

3- Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki,

4- Gerçekten sizin işiniz başka başkadır.

5- Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,

6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

7- Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.

8- Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.

9- Ve en güzeli de yalanlarsa,

10- Onu da en zor yola hazırlarız.

11- Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.

12- Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir.

13- Kuşkusuz ahiret de dünya da bizimdir.

14- Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.

15- Ona ancak en azgın olan girer.

16- Öyle azgın ki, yalanlamış ve sırtını dönmüştür.

17- En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

18- O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.

19- Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur.

20- O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.

21-Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
3
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
4
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
6
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
7
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.