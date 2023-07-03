Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme

Başsavcılık, bir sosyal medya sitesinde Leyla'nın cesedinin bulunduğu yer ve tarihi üç gün öncesinden doğru olarak paylaşan T.K. isimli hesabın sahibinin kimliğinin belirlenmesi ve adli soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç'un, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararından sonra mahkemeye sunduğu CD'nin de incelenmesini istedi.

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Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili davada, yerel mahkemece tüm sanıkların beraatine karar verilmişti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kararı bozulması için temyiz etti.

Tebliğnamede, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı ses kaydı çözümleme tutanağında yer alan konuşmaların kimlik bilgilerinin belirsiz olduğu ve hukuka aykırı delil sayıldığı belirtildi. Bu nedenle, dosyanın eksik incelendiği ve sanıkların beraat kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Temyiz istemlerini kabul eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın CMK'nın 302. maddesi gereğince bozulmasını istedi.

Leyla Aydemir'in annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin tebliğnameye uygun karar vermesini beklediklerini söyledi.

Ağrı'da 2018 yılının Haziran ayında, dedesinin köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran'da ortadan kaybolmuştu. Küçük Leyla'nın cesedi, kayboluşunun üzerinden 18 gün geçtikten sonra, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, bir akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmayan Leyla Aydemir, köyde toprağa verilmişti.

AMCA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili olarak 7 kişi hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın karar duruşması 2 Ekim 2020'de yapılmış ve tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Yusuf Aydemir'in ağabeyine kin beslediği ve onu korkutmak için yeğenini oyun bahanesiyle alıkoyduğu, ölümünden sonra cesedi serin bir yerde sakladığı, daha sonra da akarsuya attığı ifade edilmişti.

YUSUF AYDEMİR'İN TAHLİYESİNE HUKUKİ DAYANAK

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığın cezalandırılabilmesi için kesin delillerin bulunması gerektiğini ve yargılama sürecinde usul hataları yapıldığını belirterek Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun sürdürülmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Tutuklamanın bir ceza değil, bir önlem olduğunu hatırlatan mahkeme, yerel mahkemenin tüm sanıklarla ilgili verdiği kararı hem esas hem usul yönünden bozdu. Yusuf Aydemir'in tahliye edilmesine hükmeden mahkemenin kararına Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı 4 Ocak 2021'de itiraz etti ancak itiraz Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedildi. Dosyayı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararının hukuka uygun olduğunu onadı.