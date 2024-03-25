Leyla Zana Diyarbakır'dan böyle seslendi: Yeniden 'Çözüm Sürecine' hazır mısınız?

Uzun bir süredir siyaset dünyasında aktif olarak bulunmayan Leyla Zana Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında ortaya çıktı.

“TEK KELİME İLE SORACAĞIM”

Kürsüde Türkçe ve Kürtçe bir konuşma yapan Zana, yeniden ‘çözüm süreci’ mesajı vererek “1993’te Öcalan ilk defa barış için yol ve yöntemlere başlamıştı. Bu yolun yeniden açılması için hazır mısınız? Tek kelime ile soracağım size. Evet mi?” şeklinde konuştu.

“SEÇİMLERİN ARDINDAN ÖZGÜRLÜĞÜN YOLUNU AÇACAĞIZ”

Zana yerel seçimleri işaret ederek “Bir yandan CHP bir yandan AKP diğer yandan MHP; ‘Kürtlere ‘Yaptıklarımızdan razı ki bize destek veriyorlar’ diyorlar. Ama biz irademizi sadece kendimiz için kullanacağız. Hep birlikte seçimden sonra barışın önünü açalım. Umut ediyorum ki seçimlerin ardından barışın ve özgürlüğün yolunu açacağız” diye konuştu.

“ARTIK SÜRECİ DONDURUCUDAN ÇIKARMALI”

Zana geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada “Erdoğan artık süreci dondurucudan çıkarmalı” demişti.