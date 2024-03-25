Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a kurşundan ağır sözler! 'Plana sadık kal’ meselesinin perde arkası

TV32’e konuk olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan’la ilgili ilk kez bu kadar sert konuştu.

Oğan’ın HÜDAPAR’lılarla aynı platforma çıktığını vurgulayan Özdağ, “Biz HDP’lilerle aynı platforma çıkıp halkı selamlamadık. Bizim tavrımı net. HÜDAPAR bizim için vatan hainidir, DEM de bizim için vatan hainidir. Onun için biz DEM’e de HÜDAPAR’a da aynı mesafeyi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Sinan Oğan’ın bizim DEM’le koyduğumuz mesafeyi, kendisinin HÜDAPAR’la koyduğunu söyleyemez. HÜDAPAR’lılarla aynı platforma çıktı. Doğru mu? Bitmiştir” ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ’ın Senato programındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

“HANGİ PLANI YAPTIĞINI SİNAN BEY’E SORUN”

“Sinan Bey’in hangi planı yaptığını Sinan Bey’e sorun ama bizim Sinan Bey’le yollarımız orada ayrıldı. Evet ben HDP ile çok kalın bir çizgi çizdirdim, şartlarımı koydum ortaya bu yazılı hale geldi. Bu yazılı hale gelen planda terörle mücadele vardı, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ve 66 maddesine sahip çıkılması vardı, devletin liyakat ilkesine göre yönetim vardı.

Keza kayyum atanması vardı ve Anadolu Kalesi projesinin kabulü vardı. Benim de İçişleri Bakanlığım vardı. Bir arkadaşımı Milli Eğitim Bakanı bir arkadaşımın da Kültür ve Turizm Bakanı olması vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da Zafer Partisi’ne bağlı olması vardı.

“SİNAN OĞAN HÜDAPAR’LA AYNI PLATFORMA ÇIKTI”

Sayın Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı desteklerken, HÜDAPAR’la AKP arasında bir dayanışma olmayacak şeklinde bir mütabakat yaptığını görmedim. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Üstelik Zafer Partisi kurumsal bir kimliğe sahip partidir, Sinan Oğan bir kişidir. Bu iki şey birbirinden farklıdır. Aynı zeminde görmek, göstermek mümkün değildir. Biz HDP’lilerle aynı platforma çıkıp halkı selamlamadık. Bizim tavrımı net. HÜDAPAR bizim için vatan hainidir, DEM de bizim için vatan hainidir. Onun için biz DEM’e de HÜDAPAR’a da aynı mesafeyi koyduk, koymaya da devam edeceğiz.

Sinan Oğan’ın bizim DEM’le koyduğumuz mesafeyi, kendisinin HÜDAPAR’la koyduğunu söyleyemez. HÜDAPAR’lılarla aynı platforma çıktı. Doğru mu? Bitmiştir.”