Leylekler yuvasından düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yuvasından düşen yavru leylekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden yuvalarına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kürük köyünde yaşayan vatandaşlar, yavru leyleklerin yuvalarından düştüğünü fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yavru leyleklerin sağlık durumunu kontrol etti.

Yapılan incelemenin ardından leylekler, güvenli bir şekilde tekrar yuvalarına yerleştirildi. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerine bu duyarlı müdahale için teşekkür etti.