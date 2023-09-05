LGBT destekçisi Henderson Arabistan parasını görünce bir gecede fikir değiştirdi

12 yıllık Liverpool kariyerini sonlandırıp Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden yüksek bir maaş ile Al-Ettifaq’a transfer olan Jordan Henderson parayı bulunca değerlerinden vazgeçmekle suçlanıyor.

"BU ONLARIN DİNİNE SAYGISIZLIK OLUR"

Liverpool’da kaptanlık yaptığı sürece gökkuşağı rengi kol bandı takan Henderson Athletic'e yaptığı açıklamada, "Burada gökkuşağı rengi kol bandını takarsam, bu onların dinine saygısızlık olur. Herkes dine ve kültüre saygılı olmalı" dedi.

"BURADA İŞLER YAVAŞ YAVAŞ DEĞİŞEBİLİR"

Sözlerine, "Biliyorsunuz yıllar önce kadınlar da futbol oynamıyordu ancak şu an futbol oynayan bir sürü kadın var. Burada da işler yavaş yavaş değişebilir. Suudi Arabistan'da oynamamın olumlu bir şey olduğuna inanıyorum" diyerek devam etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEYİN

İngiliz oyuncunun bu tutumu sonrası Liverpool taraftar grubu yaptığı çağrıda, "Kadın haklarının, temel insan onurunun müttefiki ve savunucu olarak sözlerinizin arkasında durun. Suudi Arabistan'a gitmeyin" demişti.