Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınav tarihine ilişkin açıklamada bulundu. LGS’ye girecek adaylar LGS başvuru kılavuzunu ve LGS’ye nasıl başvurulur merak ediyor. Peki, LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? LGS’ye nasıl başvurulur?

2023 LGS NE ZAMAN?

Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklama sonrasında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav tarihini açıkladı.

Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023'ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak. Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Mahmut Özer'in son dakika açıklamasında yer alan bilgilere göre 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde erişime açılacak. OHÂL ilan edilen on ilde kayıtlı olan öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecekler.