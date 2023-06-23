LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi olan LGS'nin sonuçları açıklandı.

LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanıyor.

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alıyor.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı da açıkça yazılı olarak görülüyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

LGS sınavının merakla beklenen sonuçlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından "Pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Kılavuzumuzu pazartesi günü yayınlayacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılının derslerini sınav kapsamının dışında tutmuştu. Çocuklarımızın bu anlamdaki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Başka tedbir alabilir miyiz diye inceledik. Bir kısım pozitif ayrımcılıklar kılavuzumuzda olacak.
Tercih sürecinde değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.

LGS tercihlerine dair kılavuz, 26 Haziran'da yayımlanacak

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