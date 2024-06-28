LGS sonuçları açıklandı! 1 milyon öğrenci sınava girmişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerinin liselere girişi için düzenlenen LGS sonuçları açıklandı.

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları meb.gov.tr'den duyuruldu.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS'YE 1 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulunmuştu.