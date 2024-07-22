LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih (yerleştirme) sonuçlarını “meb.gov.tr” adresi üzerinden açıkladı.

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