LGS'nin ilk oturumu başladı

LGS, Türkiye genelinde 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda, toplamda 62 bin 663 salonda gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yurt dışında 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda sınav düzenleniyor. Bu yıl, sınav hazırlığı 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82 öğrenci ve az gören 292 öğrenci için özel tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci ise evde veya hastanede sınava giriyor.

İlk oturum saat 09.30'da başladı ve sözel alanlardan sorular içeriyor. Bu oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltiliyor. Öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için 75 dakika süreleri var.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. İki oturum arasında öğrencilere 45 dakikalık bir ara verilecek. Bu sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecekler. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınavda sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Ancak bu yıl, 8. sınıfın sınav tarihine kadar işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.

LGS 2024 sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselere yerleştirme süreci başlatılacak.