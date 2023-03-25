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Samsunspor fırtınası: 18 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto 1. Lig’de lider konumda bulunan Samsunspor, 18 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:57
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Lider Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor

Samsunspor fırtınası: 18 maçtır kaybetmiyor
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Spor Toto 1. Lig’de lider konumda bulunan Samsunspor, 18 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, son yenilgisini ligin 8. haftasında konuk olduğu Altınordu karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 18 maçta da kaybetmedi. Samsunspor, bu süreçte Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurum FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Altınordu müsabakalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsun ekibi; Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kaldı.

''KENTİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ''
18 maçlık namağlup seri hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Şu anda lider konumdayız. Rakiplerimiz savunma anlamında kendi formasyonlarının dışında oynamaya çalışıyorlar. Golü bulunca oyun bizim lehimize doğru dönüyor. En son mağlubiyetimizi ligin ilk yarısındaki Altınordu maçında almıştık. 18 maçtır kaybetmiyoruz. Bir dönem lider Eyüpspor'un 10 puan gerisindeydik. Her gün umudumuzu kaybetmeden çalıştık. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için ve kentin hayallerini gerçekleştirmek için buradayız. Bu seriyi sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz de bizi yenmek için ekstra efor sarf ediyor. Biz şampiyon olacaksak, her anlamda güçlü oyunu ortaya koymak zorundayız" dedi.

Hüseyin Eroğlu yönetiminde 28. hafta sonunda ligde zirvede yer alan Samsunspor, gelecek haftalarda sahasında Pendikspor, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Göztepe, Boluspor ve Denizlispor'a karşı mücadele verecek. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından ise 3-0 hükmen galip sayılacak. Ligde 27 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, 57 puan ile ligin zirvesinde yer alırken, bir sonraki maçını 28 Mart Salı günü saat 14.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor'a karşı oynayacak.

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