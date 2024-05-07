Hiç kimse ‘Çatlak Profesör’ Ahmet Hakan'ın yerinde olmak istemezdi! Bantlar ortaya çıkınca bu yazıyı yazmak zorunda kaldı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasının faili 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok yurt dışına kaçmıştı.

Cihantimur’un kullandığı arabada Demirören ailesinin 17 yaşındaki oğulları Emre Cemal Demirören’in de bulunduğu iddia edilmişti.

Sosyal medya geçtiğimiz gün Demirören Haber Ajansı Muhabiri Rojda Altıntaş’ın telefon kayıtlarıyla çalkalandı.

Dün ‘Kevîn’ isimli bir anonim Twitter hesabı, Demirören ailesinin iki ay önceki haberi yazan DHA muhabiri Rojda Altıntaş’a müdahale ettiğine dair belgeler yayınlamıştı.

Rojda Altıntaş da Twitter hesabından söz konusu belgeleri paylaşanın kendisi olduğunu açıkladı.

Paylaşımlara göre Emre Cemal Demirören, Cihantimur’un kullandığı arabada bulunuyordu.

Olaydan 15 saat sonra Altıntaş, baba Bülent Cihantimur’ün yardımcısını arayıp haber konusunda ‘bilgilendirmek’ istedi.

Ancak bu telefon görüşmesinden sonra Revna Demirören’in şoförü İlker Demirören tarafından haberin yayınlanmaması için peş peşe arandı.

Tweetlerde daha sonra Revna Demirören ve Rojda Altıntaş’ın şoförün telefonundan görüntülü olarak konuştukları belirtilerek haberin sansürlü yayınlandığı yazıldı.

“EYLEM TOK MESELESİNDE HAKKINI VERDİK”

Tüm bu olayların ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ‘sansür’ ve ‘patron müdahalesi’ iddialarına bugünkü köşesinden yanıt verdi.

Eylem Tok olayıyla ilgili manşet üstüne manşet attıklarını belirten Ahmet Hakan, “Eylem Tok ve oğlu vakasında yapılması gerekeni fazlasıyla yaptı. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil defalarca manşete taşıdık olayı. Aramızda konusu bile geçmedi bu olayın. En sert biçimde manşete taşıdık. Kurbandan ve ailesinden yana tavır alarak manşete taşıdık. Israrla, inatla manşete taşıdık. Bu konuyla ilgili iddiaları, tartışmaları, yaklaşımları izlerken bu tanıklığı göz önünde bulundurmanızı hararetle tavsiye ederim” diye yazdı.



DHA, ROJDA ALTINTAŞ'I İŞE ÇAĞIRDI

DHA Genel Müdürü Celal Korkut tarafından yapılan açıklamada kazanın kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi olduğunu öne sürerek “Meslektaşım Rojda Altıntaş’ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim” dedi.



Korkut, Rojda Altıntaş’a işine devam etmesi çağrısında bulunmuştu.





AHMET HAKAN SEÇİM GECESİ 'ÇATLAK PROFESÖR' İLAN EDİLMİŞTİ



31 Mart seçim gecesi yoğun mesai yapan Ahmet Hakan'ın saçları dikkat çekmişti. Ahmet Hakan'ın sosyal medyada saçlarını paylaşanlar 'Çatlak Profesör' yorumunu yapmıştı.

