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Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'u 2-1 yenerek ligde lider oldukları maçtan sonra konuştu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 22:45
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Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık: Okan Buruk konuştu

Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık
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Buruk, şunları söyledi:

"Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibimizi oyuna ortak ettik.

Maçı daha iyi bitirmeliydik. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. 

Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz. Sonuç olarak lider biziz."

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