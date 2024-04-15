Ligde lider değişti. 33. haftada puan durumu karıştı

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Arsenal ve Liverpool, kendi evlerinde önemli puan kayıpları yaşadılar.

Liverpool, Anfield Stadyumu'nda Crystal Palace'a 1-0 yenilerek, 58 lig maçından sonra iç sahada mağlubiyet aldı. Crystal Palace'ın tek golünü Eberechi Eze attı.

Diğer yandan, şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, kendi sahasında Aston Villa'ya mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Aston Villa ikinci yarıda Leon Bailey ve Ollie Watkins'in golleriyle galip geldi.

Bu sonuçla Aston Villa, sezonun 19. galibiyetini kazandı ve teknik direktör Unai Emery, kulüp tarihinde Premier Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan antrenör unvanını elde etti.

Manchester City ise Luton Town'ı 5-1 mağlup ederek puanını 73'e çıkardı ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Manchester City'nin ilk golünü Erling Haaland kaydetti.

Premier Lig'de kritik maçlar devam ederken, ilk üç sırada bulunan Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un birer maç eksiği bulunuyor.

Manchester City, Brighton deplasmanının ardından Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham ve West Ham United ile karşılaşacak.

İkinci sıradaki Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maçın ardından Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth ve Manchester United ile mücadele edecek. Mikel Arteta'nın takımı, ligin son haftasında Everton ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool ise sırayla Fulham, Everton, West Ham United, Aston Villa, Tottenham ve tekrar Aston Villa ile oynayacak. Jürgen Klopp'un ekibi, sezonu Wolverhampton ile yapacağı maçla noktalayacak.

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