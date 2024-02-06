Premier Lig'de bir ilk yaşandı. Manchester City'e karşı yaptılar

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Brentford deplasmanına çıktı.

1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanan Manchester City, 3 puanı almayı başardı.

City'nin gollerini Phil Foden kaydetti. İngiliz yıldız hattrick yaptı.

Brentford'un tek golü 21. dakikada Maupay'dan geldi.

BU SEZON ASİST YAPAN İLK KALECİ OLDU

Brentford’un deneyimli kalecisi Mark Flekken, Manchester City karşısında takımını 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı.

Flekken’in yaptığı kaleci vuruşundan sonra City defansının hatası sonrası seken top Maupay’ın önünde kaldı ve Fransız futbolcu topu ağlara gönderdi.

Flekken verdiği gol pasıyla bu sezon asist yapan ilk kaleci olma başarısı gösterdi.