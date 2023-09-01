Ligden 3 takım çekildi

Amatör Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun kura çekimi geçtiğimiz gün yapılırken 3 köklü kulüp ligden çekilme kararı aldı.

ATEŞSPOR

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, Süper Lig’de geçen yıl Play-Off oynayan Ateşspor, bu sezon lige katılmayacak. Ateşspor Kulübü, sahalarının ve tesislerinin yıkılıp yeniden yapılacak olması sebebiyle bu kararın alındığını açıkladı.

ÇINARLISPOR

Amatör Süper Lig’de son yılların en istikrarlı takımlardan biri olan Çınarlıspor ise geçen yıl çok iyi bir kadro kurmasına rağmen başarılı olamayıp, son haftalarda kümede kalmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yönetimi bu sezon lige katılmama kararı aldı.

DEĞİRMENDERESPOR

Bu sezon en büyük sürprizde Değirmenderespor’un lige katılmama kararı oldu. Son üç yıldır BAL’da yer alan Yeşil-Beyazlı ekip, geçen yıl Süper Lig’e düştü. Değirmenderespor yönetiminin lige katılmama kararı taraftarın yoğun tepkilerine neden oldu.