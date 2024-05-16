Karagümrük TFF'ye isyan etti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fatih Karagümrük Kulübüne 112 bin TL para cezası verdi. Nedeni; Galatasaray karşılaşmasında çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmaması olarak gösterildi.

Fatih Karagümrük Kulübü ise bu cezaya isyan tti. Resmi siteden yapılan açıklamada ''Olmayan stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık'' denildi.

Açıklamada; ''Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır" ifadesi kullanıldı.