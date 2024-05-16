Karagümrük TFF'ye isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Karagümrük TFF'ye isyan etti
Maçlarını TFF'nin sorumluluğundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük kulübü üst üste 7. kez çim cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fatih Karagümrük Kulübüne 112 bin TL para cezası verdi. Nedeni; Galatasaray karşılaşmasında çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmaması olarak gösterildi.

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Fatih Karagümrük Kulübü ise bu cezaya isyan tti. Resmi siteden yapılan açıklamada ''Olmayan stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık'' denildi.

Açıklamada; ''Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır" ifadesi kullanıldı.

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