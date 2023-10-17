Limon kürü nasıl yapılır? Limon kürü zayıflatır mı?

Metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan limon kürü son zamanlarda kilo vermek için sık araştırılan zayıflama kürlerinden. Kolaylıkla yapılan limon kürüne dileğiniz ürünleri ekleyebilirsiniz. Peki, limon kürü nedir? Limon kürü zayıflatır mı?

LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon kürü bol taze limonla hazırlayabileceğiniz oldukça faydalı kürler arasında yer almaktadır. Limon kürünü hazırlamak için yaklaşık 10 adet orta boy limon kullanmanız gerekmektedir.

Limonları ortadan ikiye bölerek bir sıkacak kullanarak suyunu sıkmanız gerekmektedir. Limonların suyunu sıktıktan sonra ise limon kabuklarını geniş bir tencerenin içerisine alarak üzerine yaklaşık 2 ila 3 litre olacak şekilde su eklemeniz gerekir.

Ocağın altını açarak limon kabuklarını kaynamaya bırakınız. Su kaynamaya başladığında ise içine 2 ya da 3 diş ezilmiş sarımsak ce küçük bir parça taze zencefil ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ocakta birkaç dakika daha kaynamaya bıraktıktan sonra limon kürünü ocaktan alarak soğumaya bırakabilirsiniz.

Soğuyan limon kürünü bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra kullanmak için şişelere doldurabilirsiniz. Limon kabuklarını 10 dakikadan daha uzun bir süre kaynatmamaya özen göstermelisiniz. İsterseniz sıktığınız limon suyunun bir kısmında hazırladığınız kürün içerisine eklemeyi tercih edebilirsiniz.

Önemli olan her gün düzenli bir şekilde tüketmeniz olmalıdır.

LİMON KÜRÜ FAYDALARI NELER?

- Yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Limon kürü özellikle yağ yakıcı etkiye sahip olması nedeniyle zayıflamayı hızlandırıcı bir etkiye sahip olarak bilinmektedir.

- Vücuttaki ödemi attırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Vücutta bulunan toksik maddelerin ve mikropların atılmasını sağlar.

- Kan şekerini dengeleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu şekilde aniden gelen açlık krizlerinin ve tatlı isteklerinin önüne geçilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

- İçerisinde yüksek oranda C vitamini bulunması nedeniyle ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

- Bağırsakların daha düzenli bir şekilde çalışmasını destekleyici etkiye sahiptir. Bağırsakta bulunan bakterilerin temizlenmesinde de etkili olduğu bilinmektedir.