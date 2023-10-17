Bağırsaklara dost şifalı besin listesi ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Bağırsakların çok önemli bir organ olduğu biliniyor. Bağırsaklara iyi gelen doğal besinler araştırılmaya devam ediyor.

İşte bağırsak sağlığını destekleyen bazı besinler:

Fermente Sebzeler: Lahana, turşu, salatalık gibi fermente sebzeler, sindirim sistemi sağlığına olumlu etkileriyle bilinir. Fermente edilmiş sebzeler, probiyotik bakteriler içerir ve bağırsak sağlığını destekler.

Probiyotik Yoğurt: Sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin artışını sağlayarak bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketimi sindirim sistemi düzenini sağlar.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, marul, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, lif açısından zengindir ve sindirim sistemini düzenler. Aynı zamanda antioksidanlar içerir ve bağırsak hücrelerinin sağlığını korur.

Kefir: Fermente bir süt ürünü olan kefir, probiyotik bakteriler açısından zengindir. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kepekli Tahıllar: Lif açısından zengin olan kepekli tahıllar, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler ve sindirimi kolaylaştırır.