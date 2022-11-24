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Dirseklerinize limon sürerseniz bakın ne oluyor

Yararları saymakla bitmeyen limon, dirseklerdeki kararmalara iyi geliyor. Dirseklere limon sürüldüğünde bakın bir hafta içinde nasıl bir sonuç alıyorsunuz?

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:47
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Lİmonun dirseklere nasıl faydası oluyor

Dirseklerinize limon sürerseniz bakın ne oluyor
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Sofralarımızdan eksik olmayan baş tacı limonun onlerca yararından sonra bir yararı daha ortaya çıktı.
Limon, kalp krizi riskini düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Cilt problemlerine iyi geliyor. Her sabah sirke ile birlikte içildiği zaman vücudu ve cildi temizliyor.
Limonun ateş düşürücü özelliği uzun zamandan beri biliniyor.

Eklem ağrılarına iyi geliyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ise mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini önlüyor. Limonun faydaları bununla sınırlı değil

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe 20 dakika masaj yapınca dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini görmeniz mümkün olacaktır. Yüz temizliğinde büyük faydaları olan limon, cilt kararmalarında da görev başında olacaktır.

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