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LineageOS 19’u destekleyen telefonlar belli oldu

LineageOS 19’u destekleyen telefonlar açıklandı. İşte o liste...

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:18
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LineageOS 19’u destekleyen telefonlar belli oldu

LineageOS 19’u destekleyen telefonlar belli oldu
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LineageOS 19 geçtiğimiz yılın Nisan ayında kullanıma sunuldu.

Android 12‘yi temel alan yazılım, desteklediği model sayısını artırıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Motorola Edge 30, Edge 20 Pro, Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition ve Mi Mix 2S modelleri desteklemeye başlayan sürüm, son olarak OnePlus 7 ve 7T serileri için de yüklenebilir durumda.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor.

İşte o telefonlar:

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