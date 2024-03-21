Lise bahçesinde kız kavgası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Lise bahçesinde kız kavgası: 3 yaralı
Karabük’te bir lisenin bahçesinde iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Bıçaklı kavga Yenişehir Mahallesi Necatibey Cad. üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Y.S.Ö. (18) isimli öğrenci kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.’yi yaraladı. Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.’yü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Y.S.Ö. polis merkezine götürüldü.

aw167489-01-001.jpg

aw167489-02-001.jpg

aw167489-03-001.jpg

aw167489-04-001.jpg

Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri eriyor Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eriyor
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı