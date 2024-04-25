Lise öğrencileri Dede Korkut Hikayelerini sahneye taşıdı

Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriye İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, Şube Müdürü Enver Ayata ve Okul Müdürü Metin Ergün de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, Dede Korkut hikayelerinin yazılı ve sözlü kültürün en önemli eserlerinden biri olduğunu vurguladı ve bu eserlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının ve öğrencilere toplumsal değerlerin kazandırılmasının önemini dile getirdi.

Odabaşoğlu, Dede Korkut hikayelerinin tiyatro çalışmasıyla öğrenilmesinin, sorumluluk alma, grup içinde kendini doğru ifade edebilme ve empati kurabilme gibi konularda öğrencilerin kişisel gelişimine önemli ölçülerde katkıda bulunacağını da ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi'nin akademik başarıda her zaman ön planda olduğunu belirten Odabaşoğlu, okulun sosyo-kültürel faaliyetlerde de ön plana çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Odabaşoğlu, öğrencileri kültürel faaliyetlere yönlendiren okul idarecilerine ve öğretmenlerine de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.