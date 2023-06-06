Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi

Lise sondaydım… Felsefe hocası derse girdi, “Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?” dedi.

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 1
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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Birer birer cevap verdik ama hoca hiçbirimizin cevabını doğru kabul etmedi.

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 3

“O zaman siz yapın tarifini hocam” dedik.

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 4

Hoca ayağa kalktı ve; “Pislik bulunmaması yerde bulunan şey veya kişidir!” diye bir tarif yaptı.

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 5

“Nasıl yani?” dedik. “Çok basit arkadaşlar…” dedi.

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 6

“Örneğin annenizin saçını öper koklarsınız. Ama o saçın bir telini dahi yemek tabağınızda görseniz iğrenirsiniz ve o saç pislik olur.”

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 7

“Yine tabağınızdaki yemeğin yağına ekmek banarak yersiniz ama o yağın bir damlası bile elbisenizin üzerine damlasa, o yağ artık bir pislik olur.”

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 8

"Ve bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa eğer, unutmayın ki o da bir pisliktir.”

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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 9
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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 10
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Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi 11
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