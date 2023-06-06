Lise sondaydım. Hoca derse girdi. ‘Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?’ dedi. Cevap verdik ama hoca hiçbirini doğru kabul etmedi

Lise sondaydım… Felsefe hocası derse girdi, “Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız?” dedi.
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Birer birer cevap verdik ama hoca hiçbirimizin cevabını doğru kabul etmedi.
“O zaman siz yapın tarifini hocam” dedik.
Hoca ayağa kalktı ve; “Pislik bulunmaması yerde bulunan şey veya kişidir!” diye bir tarif yaptı.
“Nasıl yani?” dedik. “Çok basit arkadaşlar…” dedi.
“Örneğin annenizin saçını öper koklarsınız. Ama o saçın bir telini dahi yemek tabağınızda görseniz iğrenirsiniz ve o saç pislik olur.”
“Yine tabağınızdaki yemeğin yağına ekmek banarak yersiniz ama o yağın bir damlası bile elbisenizin üzerine damlasa, o yağ artık bir pislik olur.”
"Ve bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa eğer, unutmayın ki o da bir pisliktir.”