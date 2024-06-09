Lisede intihar olayında tutanak ortaya çıktı. Din kültürü öğretmeni ahlaksız bulmuş

Ankara’nın Keçiören bölgesindeki bir lise trajediyle sarsıldı.

Katip Çelebi Anadolu Lisesi’nde, sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası yaşananlar, genç bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İddialara göre, videoyu çeken 10. sınıf öğrencisi E.N., okul yönetimi ve öğretmenlerin baskısı altında intihar etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, E.N.'nin ailesi okul müdürü, bir öğretmen ve dört öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

OKUL MÜDÜRÜ “PENCEREDEN NASIL ATLADIĞINI BİLMİYORUZ GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI” DEDİ

Okul müdürü Z.A., olayla ilgili yaptığı açıklamada, din kültürü öğretmeninin kendisine E.N. ve arkadaşı A.G.'nin uygun olmayan bir video paylaştığını bildirdiğini söyledi. Müdür, videoyu incelediğini ve öğrencileri uyardığını belirtti. Söz konusu videonun içeriğinde da E.N.’nin, A.G.'nin boynuna sarılarak, kucağında yürüdüğü anlar olduğunu belirtti. Pencereden atlayarak yaşamına son veren E.N.’nin ölümüne karşı ise pencerelerdeki güvenlik önlemleri hakkında da konuşan Z.A. pencerelerde bir kilit olduğunu, anahtarsız açılmadığını ancak öğrencilerin bazen güvenlik kilidini kendi yöntemleriyle açabildiğini ifade etti.

“DERSLERLE İLGİSİ OLMAYAN BİR ÖĞRENCİYDİ”

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni N.A. ise, E.N.'nin derslere ilgisiz, sosyal bir öğrenci olduğunu belirtti. Öğretmen, E.N.'nin intiharından önce sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptığını ve bu durumu idareye bildirdiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımda “en yakın arkadaşın manitandır” yazdığını belirtti.

“SINIFA GELDİĞİNDE İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Okulun diğer öğrencileri, E.N.'nin müdürle olan görüşmesinin içeriğinden habersiz olduklarını, ancak E.N.'nin sınıfa geldiğinde intihar etmeyi düşündüğünü söylediğini aktardılar.

E.N. ile video çeken A.G., videolarının izinsiz kullanıldığını ve okul yönetimi tarafından cezalandırılacaklarını söylediklerini ifade etti. A.G., E.N.'nin intiharından önce yaşadığı zorbalık ve dalga geçme olaylarından bahsetti. Kilosunun alay konusu olduğunu ve E.N.’nin de bundan rahatsız olduğunu kaydetti.

“VİDEODA OKULDAN ATTIRACAK KADAR KÖTÜ BİR ŞEY YOK”

E.N.'nin annesi B.N., kızının öğretmen tarafından rencide edildiğini ve tehdit edildiğini söyledi. Videoyu izlediğini ve kızının davranışlarının okuldan atılmayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını düşündüğünü belirtti.

SINIFIN CAMI AÇIKMIŞ

Ailenin avukatı, şikayet tutanağında, olay sırasında sınıfın camının açık olduğunu ve pencerenin kilitli kalması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, E.N.'nin akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumun din kültürü öğretmeninin tutumundan kaynaklandığını ifade etti.