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Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, lise öğrencisi Mehmet Emin Koç'un (14) sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 19:04
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Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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Kazada Koç'un kaldırımda yürürken sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığı ve kaçmaya çalışırken bir aracın çarptığı belirtildi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Koç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Veli S. gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza sonrası bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Koç'un kaçarken otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Sokak köpeklerinin toplatıldığı da belirtildi.

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