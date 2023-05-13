Listeye tek Türk olarak Ferdi Kadıoğlu girdi. Büyük başarı

Fenerbahçe'de forma giyen başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranı yakaladı ve '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' listesine giren tek Türk futbolcu oldu.

Listeye tek Türk olarak Ferdi Kadıoğlu girdi. Büyük başarı

Editör: Fatma Demirkaya

Son dönemdeki başarılı çıkışını sürdüren Ferdi Kadıoğlu, yıldızlaşmaya devam ediyor.
Milli oyuncu, son 1 yıldaki performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) 35 ligde yaptığı '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' araştırmasına adını yazdırmayı başardı.

İŞTE PERFORMANSI
İsviçre merkezli şirketin raporuna göre; en az bin 500 dakika oynamış isimler arasındaki değerlendirmede Ferdi Kadıoğlu, 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranına imza attı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Ferdi, bu performansıyla birlikte 9. sırada yer alırken, listeye girebilen tek Türk futbolcu oldu.

Listedeki ilk üç şu şekilde;
Javi Galan- Celta Vigo
Joao Cancelo - Bayern Münih
Erick Otieno - AIK

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