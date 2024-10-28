Litvanya'da parlamento seçimlerinin galibi belli oldu

Kaynak: AA / İHA
Litvanya'da parlamento seçimlerinin galibi belli oldu

Litvanya'da parlamento (Seimas) seçimlerini muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (LSDP) kazandı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun haberine göre, Litvanya halkı dün, parlamento seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

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Yerel saatle 20.00'da sandıkların kapanmasının ardından Merkez Seçim Komisyonu seçimin sonuçlarını açıkladı.

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Sonuçlara göre, seçimin 13 Ekim'deki ilk turunda da galip gelen muhalefetteki LSDP, 141 üyeli Litvanya Parlamentosu'nda 52 sandalye kazanarak seçimlerden galip çıktı.

Litvanya'da sandıktan sosyal demokratlar çıktıLitvanya'da sandıktan sosyal demokratlar çıktı

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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve iktidardaki Anavatan Birliği Partisini geride bırakarak parlamento seçimlerini kazanan Sosyal Demokrat Parti Başkanı Vilija Blinkeviciute, "Sonuçlar harika. İnsanlar değişim istediklerini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

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İktidardaki Anavatan Birliği Partisi ise 28 sandalye ile ikinci sırada yer aldı.

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Merkez Seçim Komisyonu, 2,9 milyon nüfuslu ülkedeki seçmenlerin yüzde 41,31'inin oy kullandığını duyurdu.

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