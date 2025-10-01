Liverpool 7 ay sonra gol atamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a mağlup olan Liverpool, 7 ay sonra ilk bir maçta gol atamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İngiliz devi, 7 ay sonra ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Liverpool, son gol atamadığı maç 9 Şubat 2025'te oynanmıştı. FA Cup mücadelesinde Plymouth Argyle, Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

