Liverpool 7 ay sonra gol atamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İngiliz devi, 7 ay sonra ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Liverpool, son gol atamadığı maç 9 Şubat 2025'te oynanmıştı. FA Cup mücadelesinde Plymouth Argyle, Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

