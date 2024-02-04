Liverpool Arsenal karşısında neye uğradığını şaşırdı

Rukiye Selçuk
Liverpool Arsenal karşısında neye uğradığını şaşırdı
Arsenal, Liverpool'u 3-1'lik skorla mağlup etti, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in gollerini 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard attı.
Jürgen Klopp'un Liverpool'unun tek sayısı 45+3'te Luis Diaz'dan geldi.
Liverpool'da Ibrahima Konate 88. dakikada ikinci sarıdan atıldı.
Arsenal puanını 49'a çıkardı, Liverpool 51 puanda kaldı.

PUAN DURUMU
1. Liverpool (51)
2. Arsenal (49)
3. Manchester City (46) (İki maçı eksik)
4. Aston Villa (46)

İlgili Haberler
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti
Arda Turan son sıradaki Giresunspor'a takıldı
Arda Turan son sıradaki Giresunspor'a takıldı
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki iki ayrılığı birden açıkladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek
Ali Ece Beşiktaş'a yapılan şantajı açıkladı. Yönetime atılan iftiraları tek tek anlattı
Son Haberler
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın Gündem
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı Video
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti Spor
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi Video
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi Video
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip! Gündem
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip!
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor? Gündem
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor?