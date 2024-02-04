Liverpool Arsenal karşısında neye uğradığını şaşırdı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in gollerini 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard attı.
Jürgen Klopp'un Liverpool'unun tek sayısı 45+3'te Luis Diaz'dan geldi.
Liverpool'da Ibrahima Konate 88. dakikada ikinci sarıdan atıldı.
Arsenal puanını 49'a çıkardı, Liverpool 51 puanda kaldı.
PUAN DURUMU
1. Liverpool (51)
2. Arsenal (49)
3. Manchester City (46) (İki maçı eksik)
4. Aston Villa (46)
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