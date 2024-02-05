Kurt Hamrin hayatını kaybetti. 1958 Dünya Kupası finalini görmüş son futbolcuydu

İsveç Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İsveç futbolunun, en büyük ustalarından diye bahsettiği Kurt Hamrin'in vefat haberini “Onu unutulmaz bir efsane yapan sadece kariyeri, golleri, pasları ve sağ kanattaki performansı değildi. Oynadığı her takımda vefalı ve popüler bir insandı. İsveç futbolu, Hamrin'i büyük bir samimiyet ve şükranla anıyor" sözleriyle duyurdu.

Sağ kanat mevkiinde oynayan Hamrin, ülkesinde AIK ve IFK Stockholm, İtalya'da Juventus, Padova, Fiorentina, Milan ve Napoli formalarını terletti. Milan'da birer kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşayan İsveçli futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Fiorentina'da ise 2 İtalya Kupası ve bir defa Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı kazandı.

Hamrin ayrıca, attığı 190 golle Serie A tarihinin en skorer oyuncuları arasında 9. sırada yer alıyor.

İsveç formasıyla 32 maçta 17 gol kaydeden Hamrin, 1958 Dünya Kupası'nda rakip fileleri 4 kez havalandırarak takımının finale çıkmasında büyük etki yapmıştı. İsveç, ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Pele, Garrincha, Vava ve Mario Zagallo gibi isimlerin görev aldığı Brezilya'ya 5-2 kaybetmişti.