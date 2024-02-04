Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki iki ayrılığı birden açıkladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın önümüzdeki yıl takımda kalmayacağını ifade etti.

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Devam etselerdi imza atarlardı. Büyük konuşmak istemiyorum ama sanırım gerçek bu, Şu döneme kadar sözleşme imzalamadıysalar, bundan sonra da imzalamazlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl bence olmayacaklar, Ahmet Nur Çebi döneminde de anlaşma yapılmamıştı Ben önümüzdeki yıl olacaklarını düşünmüyorum, Özellikle Cenk Tosun'un tavrı sahaya yansıyor. Taraftarlarla arasındaki ilişki de zayıflamış, Cenk'i bilmiyorum ama bence Salih Uçan Beşiktaş'ta kalmalı” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Salih Uçan’ın eski takımı Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edilmişti.