Liverpool galibiyeti tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Diogo Jota kaydetti. Portekizli oyuncu, Liverpool forması giydiği 100. resmi maçında 60. kez ağları sarsmış oldu.



Liverpool, böylece 7. maçında 6. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı.



Liverpool, bir sonraki lig maçında Chelsea'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.