İngiliz devi rekora koşuyor

Editör: Barış Atakan
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup ederken İngiliz devi arka rakaya 7. kez kazandı.
Şampiyonlar Ligi'ne yoluna devam eden Liverpool, ligde kalma savaşı veren Leicester City'ye deplasmanda acımadı.
Liverpool 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Liverpool'un üç golünde de asist yaptı.
Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Liverpool, 65 puanla beşinci sıradaki yerini korudu. İngiliz devi Newcastle United ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.