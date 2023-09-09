Liverpool Salah için endişeli. Suudi Arabistan Ligi Direktörünün açıklamaları gündem oldu

Liverpool'un golcü oyuncularından Mohamed Salah için taraftarlar endişe duyuyor. İngiliz devinin Mısırlı yıldızına gelen astronomik rakamı reddeden Liverpool yöneticiler, diğer sezon için çözüm arayacak.

Liverpool Salah için endişeli. Suudi Arabistan Ligi Direktörünün açıklamaları gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Suudi Pro Ligi Futbol Direktörü Michael Emenalo, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'a olan ilgilerinin hiçbir zaman bitmediğini söyledi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad’ın Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasına bir gün kala 150 milyon sterlinlik sözlü teklifini reddeden Liverpool yönetimi, oyuncunun satılık olmadığını sıklıkla tekrar etse de Suudi cephesi ise bu transferden henüz vazgeçmiş değil.

Takımın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde beşinci sırada yer alan Mohamed Salah’ı Suudi Ligi’nde görmek istediklerini dile getiren Emenalo’nun bu açıklaması Liverpool taraftarlarını endişelendirdi.

Salah daha önce yaptığı açıklamada paranın her şey olmadığını ve Liverpool’dan ayrılmanın kendisini çok üzeceğini söylemişti.

Liverpool formasını 311 kez giyen 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalara 189 gol sığdırmayı başardı.

İngiliz ekibiyle aralarında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’in de bulunduğu çok sayıda şampiyonluk elde etti.

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