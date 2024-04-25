Liverpool'a Everton darbesi

Kaynak: AA
Liverpool'a Everton darbesi
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Everton'la karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'in Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Everton'a konuk oldu.

Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite'nin golüyle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Liverpool, şampiyonluk yolunda darbe aldı.

Günün diğer maçında, Manchester United, konuk ettiği Sheffield United'ı 4-2 yendi.

Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı. İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.

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