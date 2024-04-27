Maç bitti ortalık karıştı. Salah tehdit etti

Ancak maçtan çok Salah ile Klopp'un tartışması güne damgasını vurdu.

82. dakikada oyuna dahil olan Muhammed Salah'ın, Jürgen Klopp ile yaşadığı tartışma 90 dakika sonrası zirve yaptı..

Oyuncu değişikliği esnasında Jürgen Klopp ile tartışan Muhammed Salah, maç sonrasında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

"BENİ KONUŞTURMAYIN"

Muhammed Salah, maç sonrasında yaşananlar hakkında tehditvari konuşarak, "Beni konuşturmayın. Eğer konuşursam, her yer karışır!" ifadelerini kullandı.

SALAH İLE KLOPP NEDEN TARTIŞTI?

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, "Salah ile aramızda geçen konuşmayı açıklayamam. Muhammed Salah ile soyunma odasında konuştuk ve konu kapandı." dedi.