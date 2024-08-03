Liverpool’daki bıçaklı saldırının ardından aşırı sağ protestocuları polisle çatıştı

Kaynak: İHA
Liverpool’daki bıçaklı saldırının ardından aşırı sağ protestocuları polisle çatıştı

İngiltere’nin Liverpool şehrinde pazartesi günü bir dans okulunda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcı gruplar, polisle çatışmalara yol açan bir protesto düzenledi.

Merseyside’ın Southport bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 3 kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, hükümetin saldırıya ilişkin yanlış bilgi verdiğini iddia eden aşırı sağ destekçileri, ülke genelinde huzursuzluk yarattı.

Liverpool’un kuzeybatısında düzenlenen protesto sırasında göstericiler, polislere sandalye, meşale ve tuğla fırlattı.

Ayrıca, Manchester şehrindeki gösterilerde de polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Britanya medyası, bu çatışmaların şiddetli geçtiğini bildirdi.

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