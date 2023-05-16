Liverpool'da hedef Şampiyonlar Ligi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini devam ettiren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City ile King Power Stadı'nda karşılaştı.

Liverpool, mücadeleyi 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golleriyle 3-0 yendi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yaptığı üç asistle yıldızlaştı.

Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Liverpool, 65 puanla beşinci sıradaki yerini korudu ve üstünde yer alan Newcastle United ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 30 puanlı Leicester City ise 19. sırada kaldı.