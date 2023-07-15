Liverpool'un yıldızı Al Ittihad ile anlaştı

Editör: Hamza Özalkuş

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlere gündem olan Suudi Arabistan, bir yıldızı daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun, Al Ittihad ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Brezilyalı yıldız, Liverpool'un Almanya kampı kadrosunda yer almadı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Al Ittihad, 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Liverpool'a 47 milyon euro ödeyecek.

KARIM BENZEMA VE KANTE'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA

Suudi ekibi daha önce Benzema ve Kante gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

Böylece bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmış olacak.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.