Liverpool'un yıldızı Suudi Arabistan'a transfer oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ettifaq Liverpool’un 33 yaşındaki yıldızı Jordan Henderson’u kadrosuna kattığını açıkladı.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

12 yıldır Liverpool forması giyen Jordan Hendreson ayrılığını şu sözlerle duyurdu, "Son 12 yılı kelimelere dökmek zor. Elveda diyebilmek daha da zor. Ölene kadar her zaman Liverpoollu olacağım. Her şey için teşekkürler. Asla yalnız yürümeyeceksin”

LIVERPOOL'DA 492 MAÇA ÇIKTI

İngiliz futbolcu Liverpool formasıyla bu zamana kadar çıktığı 492 maçta 33 gol 61 asist kaydetti.