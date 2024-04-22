Lojistiğin 2024 görünümü: Gündemde dijital dönüşüm var!

Bu manzara, dijital dönüşümün gerekliliğini ortaya koyarken, nakliyeye ihtiyaç duyan işletmeler ile lojistik hizmet veren şirketleri bir araya getiren yeni nesil taşıma platformu, 2024’ün ilk çeyrek karnesini açıklarken, lojistik endüstrisinin dinamiklerini de değerlendirdi.

Pandemiden bu yana küresel çaptaki krizlerle mücadele eden lojistik sektörü, teknolojiyle birlikte dönüşümün eşiğine geldi. Çevik ve yenilikçi bir geleceğin kapısını açmaya çalışan sektör, dijital dönüşümle üreticiden taşıyıcıya ve nakliye şoförlerine kadar iş süreçlerini yeniden tanımlamaya başladı. Öyle ki, Fortune Business Insights’ın konuya dair hazırladığı rapor, 2023’ü 28,13 milyar dolar büyüklükle kapatan dijital lojistik pazarının yıl sonuna kadar 32,44 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. Lojistik sektöründeki manzara, bu dönüşümün temelinde iş süreçlerini hız, verimlilik ve uygun maliyetle yürütme ve birbirine entegre etme stratejileri olduğuna işaret ediyor. Tüm taşımacılık faaliyetlerini tek çatı altında toplayıp nakliyeye ihtiyaç duyan işletmelerle lojistik hizmeti veren şirketleri buluşturan yeni nesil taşıma platformu Nakilnat ise 2024’ün ilk çeyrek karnesini açıkladı. Aynı zamanda, lojistik endüstrisinin dinamiklerini de değerlendirdi.

“2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE CİROMUZU 60 MİLYONA ULAŞTIRDIK”

Lojistik sektöründe dijital dönüşümün yerleşik hale gelmeye başlamasıyla büyüme ivmelerinde hız kazandıklarını aktaran Nakilnat Kurucusu Mehmet Meydan, “Nakliyeye ihtiyaç duyan işletmeler ile lojistik hizmet veren şirketleri bir araya getiriyoruz. Bunun yanı sıra pet taşımacılığı, evden eve nakliyat, kurye, kargo, kiralık - satılık araç, filo ve depolama hizmetleri sunan dijital bir platform şeklinde konumlanıyoruz. Tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirerek teknolojiyi lojistik sektörüne entegre ederken hızla büyüyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde ciromuzu geçtiğimiz yılın aynı döneminine kıyasla ikiye katlayarak 60 milyona ulaştırdık. Bu başarının rüzgarıyla yakın gelecekte, Hollanda ile yurt dışındaki faaliyetlerimize start vermeyi hedefliyoruz” dedi.

“10 BİNİ AŞKIN MÜŞTERİ VE 14 BİN NAKLİYECİYE HİZMET VERDİK”

Kuruldukları günden bu yana güvenilir ve üstün hizmet kalitesiyle öne çıktıklarını belirten Mehmet Meydan, “Lojistik sektöründeki geleneksel yöntemler artık yetersiz kalıyor ve küçük işletmeler için bile sorun teşkil ediyor. Nakilnat olarak biz de standartların üstünde bir hizmet anlayışını benimseyerek ve dijital çağın gerekliliklerine dayanarak platformumuzla sektörün problemlerini gideriyoruz. Şu ana kadar, 10 bini aşkın müşteri ve 14 bin nakliyeciye hizmet verdik. Bin 700 taşıma işlemi gerçekleştirdik. Bunun %15’i özmal araçlarla, kalan kısmı da sistemde kayıtlı

nakliyeciler ile yapıldı. Uçtan uca hizmet yaklaşımıyla müşterilerilerimizi memnun etmeyi sürdürürken, tecrübemizi kanıtlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİMİZE HOLLANDA İLE BAŞLAYACAĞIZ”

Lojistik sektörünün en son yeniliklerini takip ederek her gün kendilerini geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Nakilnat Kurucusu Mehmet Meydan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Lojistik, dijital dönüşümle birlikte kitlesel bir hareket alanına sahip oldu. Şirketler, süreçleri kolaylaştırmak, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için online platformları kullanmaya başladı. Biz de kullanıcılarımızın kazançlarını artırmaya destek olacak atılımlar yaparak onlara eşlik ediyoruz. Son olarak, bunun için geliştirdiğimiz yeni mobil uygulamamız sayesinde artık lojistik ihtiyacı olan işletmelerin hayatını daha da kolaylaştırıyoruz. Gelecek dönemde karayolu nakliyeciliğini tamamen dijitale taşımayı planlıyoruz.”