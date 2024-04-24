Sivas nüfusunun yüzde 23,2’si çocuk

Kaynak: İHA
Sivas nüfusunun yüzde 23,2’si çocuk
Sivas’ta yaşayan 650 bin 401 kişinin 151 bin 173’ünü çocuklardan olduğu belirlenirken, şehirde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 23,2 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023’ün “İstatistiklerle Çocuk” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

2023’te Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas’ta nüfusun 151 bin 173’ü çocuklardan meydana geldi.
İlde çocuk nüfusun 35 bin 398’ini 0-4 yaş grubu, 43 bin 11’ini 5-9 yaş grubu, 44 bin 68’ini 10-14 yaş grubu, 28 bin 696’sını da 15-17 yaş grubu oldu.

Türkiye´de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 26 olarak hesaplanırken, Sivas’ta bu oran yüzde 23,2 olarak kaydedildi.

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