Lokum kutusunda bakın ne çıktı. Gümrük Muhafazadan kaçmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda yürütülen operasyonda lokum kutusu içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Lokum kutusunda bakın ne çıktı. Gümrük Muhafazadan kaçmadı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerinin yürüttüğü risk analizi neticesinde, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde Türkiye’den yurtdışına gönderilen, alıcı ve göndericisi yabancı uyruklu şahıslar olan gönderi riskli olarak değerlendirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de yoğun tepki verdiği gönderi, detaylı aramaya tabi tutuldu. Gönderi açıldığında, dış kutusu ve içeriğiyle tamamen hediyelik lokum kutusu görüntüsü verilen pakette bulunan lokumların içerisinin uyuşturucu ile doldurulduğu tespit edildi. Yapılan analizde uyuşturucunun türünün Afyon sakızı olduğu belirlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince toplam ağırlığı 4 kilo 814 gram olan kutudaki lokum içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda gönderici ve alıcı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.(İHA)

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