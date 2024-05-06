ABD'de, Yörüklerin hayatını anlatan Türk filmi iki ödül birden aldı

Kaynak: AA
ABD'de, Yörüklerin hayatını anlatan Türk filmi iki ödül birden aldı
ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen New York Uluslararası Film Yapımcıları Festivali'nde (IFFNY) yarışmaya katılan Türk yapımı "Turna Misali", büyük başarı elde etti.

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un üstlendiği film, "En İyi Uzun Metrajlı Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" dallarında iki ayrı ödül kazandı.

Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan ve göçle yerleşik hayat arasındaki mücadeleyi anlatan "Turna Misali", festivalin açılış filmi olarak seçilirken, New York Başkonsolosluğu Muavin Başkonsolos Tugay Şen'in de katıldığı gösterimde ilgi gördü.

Yönetmen Boz, film sektöründe öncü olan bir ülkede iki önemli ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, filmin göçer yaşam tarzının modern dünyayla çatışmasını ele aldığını ve herkesin kendi benliğini yaşama hakkını savunduğunu vurguladı.

Yapımına 2021'de başlanan ve Kovid-19 salgınına rağmen zorlu koşullarda çekilen film, dünya prömiyerini 34. Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra birçok uluslararası festivalden ödüllerle dönmüştü.

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