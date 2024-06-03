Lotodan 3.2 milyar TL kazanan talihli ‘işimi bırakmam’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lotodan 3.2 milyar TL kazanan talihli ‘işimi bırakmam’ dedi

Avusturalyalı adam lotodan tam 150 milyon dolar (3.2 milyar TL) kazandı. Ardından da parayı alıp işine gitti.

Avusturya’nın en büyük piyango çekilişi sonuçlanınca olanlar oldu. Milyonlarca Avusturyalının heyecanla beklediği powerball çekişinde büyük ödül tam 150 milyon Avusturya dolarıydı (3.2 milyar TL). Kazanan numaralar ise 18, 29, 34, 8, 4, 28 ve 6-11 oldu.

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Biletin Güney Avustralya'nın Adelaide şehrinden yaşayan orta yaşlı bir adama çıktığı öğrenildi. Ülkenin yeni multimilyonerin kimliği henüz açıklanmazken piyangonun internetten oynandığı ortaya çıktı. Çekilişten bir gün sonra piyango yetkilileriyle temasa geçen adam "biletleri kontrol edip durduğu" için bütün gece uyumadığını söyledi.

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"Gülümsemeyi ve kendimi çimdiklemeyi bırakamıyorum" diyen talihlinin ödülü aldıktan sonra işe gitmesi ise herkesi şoke etti.

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"Çılgınca gelebilir biliyorum ama çalışmaya devam edeceğim" diyen multimilyoner, “Bir ev alacağım, dünyayı dolaşmak istiyorum ve yardım etmek istediğim bir ailem ve arkadaşlarım var ama şimdilik bu ödülün ne kadar büyük olduğunu kafamda canlandıramıyorum” dedi.

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