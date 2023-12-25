Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chicken tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chicken tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz yeni bölümünde şefler kaptanların belirlediği kişilerin tavuk yemeği düellosu yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası yarışmadaki Louisiana Chicken tarifi merak edilen yemek tariflerinden oldu. Peki, Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chicken tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmanın yeni konseptinde tavuk düellosu yapılmasını istemişti. Tavuk yemeği tariflerinden biri de Louisiana Chicken yemeğiydi. Peki, Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chicken tarifi için malzemeler neler?

İşte Louisiana Chicken tarifi…

LOUİSİANA CHİCKEN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 yemek kaşığı paprika, toz karabiber

- 2 çay kaşığı sarımsak tozu, kuru kekik

- 1/2 çay kaşığı acı toz biber

- 1/2 bardak süt

- 1/2 bardak yoğurt

- 1 yumurta

- 12 tavuk kanat

- 1 bardak un

- 1/2 bardak mısır nişastası

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- Sade Mısır gevreği

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LOUİSİANA CHİCKEN NASIL YAPILIR?

Yoğurt ve süt çırpılıp tüm baharatlar eklenir ve bir buzdolabı poşetinde dinlendirilir.

Marine işleminde sonra tavuklar kaplama için hazırlanır. Kaplama yaparken un, nişasta ve kabartma tozu karıştırılır. Çekilmiş mısır gevrekleri de bu karışıma eklenir.

Tavuklar önce kaplama ununa bulanır. 180 derece kızartma yağında pişirilir ve kenara alınıp 3 saat dinlendirilir. Tavuklar tekrar kızartmak işleminden geçer.

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